Ein staureiches Wochenende steht bevor

Zum anderen findet noch bis morgen die Flugshow "Airpower 22" in Zeltweg sowie morgen Abend in Wien das Ed-Sheeran-Konzert statt. Der Rückreiseverkehr wird laut Einschätzung des ARBÖ zu kilometerlangen Staus und stundenlangen Verzögerungen führen. Die erste Welle wird für Samstag ab den frühen Morgenstunden auf den Transitrouten in Oberösterreich, der Steiermark, Salzburg und Kärnten erwartet. Die zweite Stauwelle wird vermutlich am frühen Sonntagnachmittag unter anderem auf der Westautobahn (A1) zwischen St. Pölten und Wien anrollen.