Höchstwerte von 26 Grad, zwei "echte" Badetage und unbeständiges Wetter. "Ein Sommer wie damals – wenn man so will", fasst Meteorologin Claudia Riedl das Wetter für die kommende Woche zusammen. Immerhin "sind wir damals auch bei allen Temperaturen in den See gesprungen – selbst bei 21 Grad", sagt sie. Klassisches Badewetter gebe es am ehesten heute und am Mittwoch. An beiden Tagen bleibt es trocken und bekommt 26 Grad.