Ein Sommer voll Abenteuer für die Mitarbeiterkinder

Mit dem Felix Familia zeichnen die OÖNachrichten und das Land alljährlich Projekte aus, die Familien den Alltag deutlich erleichtern. Heuer sind Firmen aufgerufen, ihre Projekte einzureichen, die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien vergeben (alle Infos dazu im Stichwort).

Ziel des Wettbewerbs ist es, familienfreundliches Engagement vor den Vorhang zu holen und damit einen Anreiz zur Nachahmung zu bieten.

Alles unter einen Hut bringen

Das größte Problem für viele berufstätige Eltern ist die Betreuung ihrer Kinder – während des Jahres und vor allem auch in den Ferien, wenn Mama und Papa wieder zur Arbeit müssen.

Wie man seine Mitarbeiter hier unterstützen kann, zeigen zwei Firmen, die sich damit für den Felix Familia beworben haben: die "mc tax Steuerberatung GmbH" in Linz und die Spedition Gartner in Edt bei Lambach.

"Obwohl wir ,nur‘ 47 Mitarbeiter haben, war unser Ziel, eine eigene Betriebskinderbetreuung in unseren Räumlichkeiten anzubieten", beschreibt Hubert Lehenbauer von der Linzer Steuerberatungskanzlei. Im März 2023 konnte diese – zur Freude der Eltern und Kinder – feierlich eröffnet werden.

Einen großen Spaß haben auch die Mitarbeiterkinder der Firma Gartner, denn auf sie wartet in den Ferien ein besonderes Programm: Im Juli und August 2023 können sie verschiedenste Abenteuer erleben – statt klassischer Hortbetreuung werden nämlich betreute Aktionswochen angeboten. Im Rahmen dieser können die Kinder spielerisch das Leben auf dem Bauernhof kennenlernen, das Reiten lernen, den Wald erkunden oder sich bei verschiedenen Freizeitaktivitäten wie Klettern oder Bogenschießen austoben. Dazu kommt: Die Anbieter sorgen für eine Rundumbetreuung, starten schon zeitig in der Früh um 7.30 Uhr und übernehmen sogar die Verpflegung der Kinder. Alle Kosten werden zu 100 Prozent von der Firma Gartner übernommen. (had)

Valerie Hader