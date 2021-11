Ein Skitourenbus nimmt Fahrt auf

Die Stadt Linz und den Pyhrnpass trennen Welten. Zumindest, wenn man als Tourengeher auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist. Zwei Stunden und 19 Minuten dauert es, bis Zug und Bus ihren Bestimmungsort erreichen. Und die Rückfahrt wird zu einer noch intensiveren Sightseeing-Tour. Viele Tourengeher sind in den vergangenen Jahren mangels Alternativen auf andere Optionen um- und damit meist in den eigenen Pkw eingestiegen. Die Folge: Parkplatznot, Sperren, Frust.

Ab 28. Dezember soll sich das grundlegend ändern: Die Alpinschule "ALPS" bietet in Kooperation mit den OÖNachrichten, dem Linzer Alpenverein und "Bergwerk" einen Skitourenbus an, der vom Urfahranermarktgelände in Linz das Tourengebiet rund um den Pyhrnpass ansteuert. Mit dem Skitourengebiet Krippenstein/Dachstein wird zudem eine zweite Lücke geschlossen. "Gerade in den vergangenen beiden Wintern ist es teilweise zu massiven Überlastungen der Parkplätze gekommen. Außerdem wollen wir damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten", sagt ALPS-Bergführer Hati Finsterer. Denn in einem Tourengeher-Auto würden durchschnittlich nur 1,4 Personen sitzen. "Bei einer Vollbesetzung des Busses sparen wir daher 34 Hin- und Rückfahrten", sagt Finsterer.

Informationen bei der Anfahrt

In modernen Reisebussen mit bis zu 50 Sitzplätzen können Tourengeher aus mehreren Angeboten wählen: Von der einfachen Mitfahrgelegenheit bis zum Skitechniktag. Auch ein Ausrüstungsverleih wird angeboten. Jedem Mitfahrenden werden von einem staatlich geprüften Bergführer Fragen zur Schnee- und Lawinenlage am Zielort beantwortet.

Die Busse fahren – je nach Schneelage – ab dem 28. Dezember bis März 2022. Hin- und Rückfahrt kosten 35 Euro, mit der OÖNcard gibt es einen Rabatt von 25 Prozent. (geg)

Den Fahrplan und weitere Infos finden Sie unter: alpsclimbing.com