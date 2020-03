Ein Schwerverletzter bei Kollision mit Pferdetransporter

Ein 24-Jähriger aus Wels fuhr am gestrigen Sonntag gegen 23 Uhr mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Schleißheim in Richtung Weißkirchen. Eine 54-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land lenkte ihren Kleintransporter in die Gegenrichtung. Dabei kam der 24-Jährige teilweise auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Kleintransporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleintransporter mit den zwei mitgeführten Pferden, auf den angrenzenden Gehweg verschoben.

Bei dem Unfall wurden der 24-Jährige schwer und seine beiden Mitfahrer leicht verletzt. Die 54-Jährige sowie ihre Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in das Klinikum Wels verbracht. Die Pferde im Kleintransporter wurden von einer Tierärztin untersucht und anschließend in ein anderes Fahrzeug umgeladen.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehren von Schleißheim und Weißkirchen waren mit etwa 60 Mann am Unfallort im Einsatz.