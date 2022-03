Ein Schwerverletzter bei Forstunfall in Gmunden

Der Mann sei gemeinsam mit seiner 40-jährigen Tochter mit Forstarbeiten im sogenannten Steingraben in Gmunden tätig gewesen, als ein Holzstück weggerutscht sei und den 70-Jährigen erfasst habe, so die Polizei. Dabei sei das rechte Bein des Mannes eingeklemmt worden. Die von der Tochter alarmierten Rettungskräfte mussten den Schwerverletzten mit Motorsägen befreien. Anschließend sei der Mann vom Notarzthubschrauber "Martin 3" mittels Tau geborgen und in das Klinikum Wels geflogen worden, teilte die Polizei weiter mit.