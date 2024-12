"Ein schwarzer Tag": Fassungslosigkeit im Klinikum Kirchdorf

Der Schock am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf sitzt tief: Ein Anästhesist steht im Verdacht, zwei Patienten durch eine Überdosis getötet zu haben. Am Freitagabend hatte es noch danach ausgesehen, dass ein über 80-Jähriger knapp überleben würde (die OÖN haben berichtet), am Samstag wurde bekannt, dass auch er verstorben ist. Die Staatsanwaltschaft Steyr geht von Fahrlässigkeit aus. Für den Mediziner gilt die Unschuldsvermutung.