"Zuerst", sagt Florian L.*, habe er gar nichts gespürt. Dann sei ihm alles vorgekommen wie in Zeitlupe. Der 26-Jährige geht zu Boden, Blut tritt aus. Es ist der 27. November des Vorjahres – und Florian L. ist gerade angeschossen worden. In seiner Wohngemeinschaft in Linz, in der er mit drei Mitbewohnern lebt. Von Oliver M.*, einem seiner Freunde, der gerade zu Besuch ist. Als er am Boden liegt, ist Florian L. noch bei Bewusstsein, später fällt er ins Koma. Als er im