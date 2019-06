Ein Rohrbacher will die heimische Bachforelle retten

Walter Koller ist gerne in der Natur. Dabei haben es ihm nicht etwa die Berge angetan oder die schönen Mountainbike- und Wanderstrecken im Mühlviertel. Nein, der Rohrbacher ist ein Mann des Wassers und Petrijünger durch und durch. Das macht ihn zum OÖN-Naturtypen. Richtig wohl fühlt sich Walter Koller nur an Bächen, Seen oder Flüssen, denn das Fischen ist seine Passion. Dabei ist der Mühlviertler nicht nur leidenschaftlicher Angler, sondern setzt sich auch für das Fischereiwesen im Allgemeinen und die Bachforelle im Speziellen ein: "Im vorigen Jahrhundert wurden durch die Fischereirechtsbewirtschafter Fehler beim Besatz gemacht. Es wurden in die Bäche Bachforellen aus skandinavischen Ländern eingesetzt", erklärt Koller, warum er mittlerweile fast 20 Jahre kämpft, um diesen Fehler auszubessern. Denn diese eingeschleppten Fische waren nicht sonderlich standorttreu. "Der Besatz war schnell wieder weg", erinnert sich Koller. Allerdings nicht ohne ein verheerendes Erbe zu hinterlassen, denn die ursprünglich in den heimischen Fließgewässern heimische Bachforelle litt unter der neuen Konkurrenz.

Seit dem Jahr 2000 wird vom Fischereirevier Rohrbach versucht, einheimische Bachforellen zu züchten und in die Gewässer auszubringen. Walter Koller, Geschäftsführer des Revieres, erklärt: "Wir entnahmen damals aus insgesamt 15 Bächen des Bezirkes Rohrbach Bachforellen, schnitten diesen die Fettflosse ab und ließen diese in Graz gentechnisch untersuchen." Aus den insgesamt 15 Bächen konnte so ein Bestand von annähernd 82 Prozent autochthoner Bachforellen bestimmt werden. "Mit Zustimmung des Fischereiberechtigten entnahmen wir aus einem Bach 20 Fische und begannen mit der Zucht von echten einheimischen Bachforellen."

Dabei mussten Koller und seine Fischerkameraden immer wieder herbe Rückschläge verkraften. So schaffte es ein Fischotter, einen Zuchtteich gänzlich leer zu fressen, oder eine Bisamratte, einen Gang zwischen zwei Teichen zu graben. Letzteres hatte zur Folge, dass sich der Fischbestand der zwei Teiche vermischen konnte – adé autochthone Forelle. Aber auch die Hochwässer der vergangenen 20 Jahre schwemmten immer wieder die Zuchttiere in die Bäche und Flüsse. Dennoch schafften es die Rohrbacher Fischer, Brütlinge in verschiedene Bäche im gesamten Bezirk Rohrbach auszubringen. Mit Erfolg: "Wir haben festgestellt, dass die autochthonen Bachforellen langsamer wachsen und nicht so groß werden. Sie sind sehr standorttreu und vorsichtiger gegenüber Fressfeinden", freut sich der OÖN-Naturtyp.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at