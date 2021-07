Ein Ritterfest, das in Erinnerung bleiben wird

Das Klirren der Schwerter war am Samstagvormittag am Schlossberg in Linz weithin zu hören, als mehrere Ritter ihre Schwertkunst in spannenden Zweikämpfen unter Beweis stellten. Nach einem Jahr coronabedingter Zwangspause fand am Wochenende die 15. Auflage des Ritterfestes des Oberösterreichischen Familienbundes statt. Die OÖNachrichten sind Kooperationspartner der Veranstaltung.

Zu einem vollständigen Mittelalterfest gehört natürlich mehr dazu als Ritter. An vier Standorten in der Linzer Altstadt und auf dem Schlossberg begab sich die Landeshauptstadt auf eine Zeitreise in vergangene Jahrhunderte. Den Anfang machte um 10 Uhr eine Parade aller Akrobaten, für die das Linzer Schloss eine passende Kulisse bot.

OÖN-Fotograf Volker Weihbold hat das bunte Treiben mit der Kamera eingefangen. Die besten Bilder vom Ritterfest sehen Sie in dieser Galerie:

Am Tummelplatz wurde es ab 10.30 Uhr magisch, als Zauberer Solaris mit seinen verblüffenden Tricks die Zuschauer in Staunen versetzte. Das Gaukler-Duo Forzarello begeisterte das Publikum mit seinen spektakulären Jonglierkünsten und komischen Einlagen. Der Markt stand im Zeichen der mittelalterlichen Musik. Der Minnesänger Angus der Barde gewährte in seinen Balladen Einblicke in die Bräuche und Gepflogenheiten des Mittelalters. Die Aufführungen eines traditionelles Marionettentheaters eroberten nicht nur die Herzen der jungen Besucher.

Das blumengeschmückte Burgfräulein freut sich über ein Bussi auf die Nase. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Mythisch ging es im Arkadenhof des Landhauses zu. Dort zeigten mittelalterliche Drachenreiter ihre feuerspeienden Gefährten. Nebenan zeigte der "Plattner", wie eine Ritterrüstung in mühsamer Handarbeit entsteht. Um 20 Uhr fand das Ritterfest zwischen den Säulen der Arkade seinen Ausklang mit einer Aufführung mehrerer Künstler und Akrobaten.

Im kommenden Jahr soll das Ritterfest, wenn die Entwicklung der Pandemie es zulässt, wieder in seiner gewohnten Größe zurückkehren, kündigt Familienbund-Obmann Bernhard Baier an. Dann wird es auch wieder den großen Turnierplatz auf dem Hauptplatz samt Showbühne geben.