Er ist einer der wichtigsten Umweltpreise der Welt – und er kommt aus Oberösterreich. Am 20. Oktober wird zum 22. Mal der Energy-Globe Österreich verliehen. Inzwischen gibt es Ableger des Preises bereits in 187 Ländern der Welt. Verliehen wird der Preis in sieben Kategorien. Aus mehr als 300 Einreichungen wurden die spannendsten Projekte nominiert. Oberösterreich ist auch in diesem Jahr wieder stark vertreten: In der Kategorie "Feuer" hat die Fronius International GmbH mit ihren Solhub