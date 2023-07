Ein Polizeichef zum Anfassen bei der KinderUni in Linz

Der Respekt und die Nervosität waren den Kindern anzumerken: Für den Nachmittag hatte sich nämlich kein Geringerer als der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter angekündigt – Studierende der KinderUni sollten ihn im OÖN-TV-Studio interviewen.

Chefredakteur-Stellvertreter Thomas Arnoldner erklärt den Studierenden, wie der OÖN-Newsroom funktioniert.

Das Studiogespräch war der Höhepunkt des Workshops "Wir machen News", den die OÖNachrichten im Rahmen der KinderUni OÖ angeboten haben. 17 junge Studierende zwischen neun und 15 Jahren haben die Chance genutzt, einen Blick hinter die Kulissen der Zeitungsproduktion und vor allem auch in den OÖN-Newsroom zu werfen.

Im Studio mit Pogutter

Die Fragen für den Polizeichef wurden gemeinsam ausgearbeitet, sieben Kinder meldeten sich als Interviewer. Kurz nach Pogutters Ankunft war klar: Der hemdsärmelige Polizist ist alles andere als unnahbar. "Zu mir kann jeder du sagen", sagte Pogutter und zwinkerte den Kindern zu. Trotzdem: Um im TV-Studio vor laufenden Kameras zu sitzen, braucht es schon etwas Mut. Die Jung-Reporter wechselten sich mit den Fragen ab und wollten von Pogutter jede Menge wissen. Ob er schon als Kind Polizist werden wollte (Ja), wie sich sein Beruf auf den privaten Alltag auswirkt (er hat mehr die Umgebung als die eigene Einkaufstasche in Blick) oder was er in der Pension machen will (den Jakobsweg gehen und sein Geschichte-Studium beenden).

Die Studierenden de r KinderUni konnten in die Rolle von Reportern schlüpfen.

Am überraschendsten haben die Kinder aber den Grund gefunden, warum er immer noch im Dienst ist, obwohl er bereits in den Ruhestand hätte gehen können: "Meine Gattin ist noch immer berufstätig, und wir haben uns entschieden, gemeinsam in Pension zu gehen." Und natürlich durften auch "wilde" Geschichten nicht fehlen, etwa als der junge Pogutter einmal 20 Minuten einem Tankstellenräuber nachgelaufen ist, ehe er ihn überwältigen konnte – eine "etwas zu riskante Aktion", wie er heute sagt.

Die Begegnung mit dem "Polizeichef zum Anfassen" dürfte den Studierenden der KinderUni wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

