107 Gläubige sind nach dem Besuch eines Gottesdienstes vor rund zwei Wochen in Frankfurt positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vor diesem Hintergrund wird nun auch Kritik an einigen oberösterreichischen Pfarren laut, die sich weder an die Maskenpflicht noch an die maximale Teilnehmerzahl bei Messen (eine Person pro 10 Quadratmeter) sowie bei Begräbnissen (maximal 30 Teilnehmer) halten sollen.