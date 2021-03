Ein paar Bier zu viel: Bis 1961 war das für Lenker ganz legal

Noch ein Bier? Es dürfen auch zwei sein. Und wenn der Abend länger wird, sind auch sechs kein Problem. Denn der Schlüssel ist in der Hosentasche und der Weg zum Auto auch in der Dunkelheit nicht zu verfehlen. Wenn die Fahrt in Schlangenlinien zunächst nicht nach Hause, sondern direkt zur nächsten Polizeikontrolle führt, ist das nicht weiter tragisch. Denn es passiert: nichts.