Ein Osterwochenende mit zahlreichen Unfällen und rücksichtslosen Lenkern

Ein Todesopfer, zahlreiche Verletzte und verantwortungslose Autofahrer: Aus Sicht der Einsatzkräfte war das Osterwochenende eine große Herausforderung.

Mühlheim am Inn: Tragisch endete am Freitag im Innviertel die Motorradausfahrt einer achtköpfigen Gruppe. Als der führende Fahrer, ein 47-jähriger Deutscher, im Ortsgebiet von Mühlheim am Inn (Bezirk Ried) links abbiegen wollte, dürfte ein nachkommender Landsmann (56) das Bremsmanöver zu spät bemerkt haben. Die beiden kollidierten, stürzten und verletzten sich dabei. Der 56-Jährige so schwer, dass er mit dem Notarzthubschrauber zum Krankenhaus Braunau gebracht werden musste. Dort erlag er am Samstag seinen Verletzungen.

Perg: Auf der Machlandstraße in Perg erfasste gestern um 1 Uhr Früh ein unbekannter Lenker mit seinem Auto einen 21-jährigen Fußgänger. Der junge Mann wurde in den Straßengraben geschleudert und mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Lenker beging Fahrerflucht, verlor beim Unfall aber die Abdeckung eines dunkelblauen Außenspiegels. Die Polizei ersucht um Hinweise unter Tel. 0 59 133 / 4320.

Linz: Fahrerflucht beging am Sonntag auch eine 78-jährige Autofahrerin in Linz. Nachdem die Frau aus dem Bezirk Linz-Land im Bindermichl-Tunnel wegen Kolonnenbildung eine Vollbremsung machte, fuhr eine nachkommende Lenkerin (79) auf ihr Auto auf, verletzte sich dabei und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die 78-Jährige fuhr indessen einfach weiter. Die Polizei fand sie aber am Autobahnparkplatz Ansfelden, wo sie mit ihrem beschädigten Wagen auf den Pannendienst wartete. Sie wurde angezeigt.

Regau: In Regau (Bezirk Vöcklabruck) stießen am Ostersonntag gegen 13.30 Uhr zwei Autos auf der B145 aus noch unbekannter Ursache frontal zusammen. Eines der Autos stürzte über die Böschung und blieb auf dem Dach liegen. Der 34-jährige Lenker wurde verletzt ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert. Ebenso wie der zweite Lenker (49). Seine Ehefrau und zwei Kinder, die ebenso im Auto saßen, blieben unverletzt.

Oberwang: Bei einem Überholmanöver auf der Westautobahn in Oberwang (Bezirk Vöcklabruck) verlor eine Slowakin (35) am Samstag die Kontrolle über ihr Auto. Sie schob das Auto, das sie überholen wollte, von der Fahrbahn, worauf dieses mit einer Betonwand kollidierte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein Alkotest bei der Unfallverursacherin ergab aber 1,62 Promille, weshalb ihr der Führerschein entzogen wurde. Beim Unfall war ihre fünfjährige Tochter auf der Rückbank gesessen.

Ternberg: In Ternberg (Bezirk Steyr Land) stiegen am Samstag um 22.15 Uhr eine 21-Jährige und eine 24-Jährige aus einem Shuttle-bus aus und wollten hinter dem Bus die Straße überqueren. Dabei liefen sie vor das Auto einer 17-jährigen Lenkerin, die nicht mehr ausweichen konnte. Es kam zur Kollision, bei der die 24-Jährige schwer verletzt wurde. Sie wurde ins Kepler-Uniklinikum eingeliefert. Die 21-Jährige verletzte sich ebenfalls und wurde ins Steyrer Krankenhaus gebracht.

Sierning: Aus noch unbekannter Ursache übersah gestern gegen 2.30 Uhr ein 17-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Kirchdorf in Sierning (Bezirk Steyr-Land) eine Linkskurve und prallte frontal gegen einen Baum. Er und seine vier Beifahrer im Alter von 17 bis 19 Jahren wurden beim Unfall leicht verletzt und wurden von den Rettungskräften in die Krankenhäuser nach Steyr und Kirchdorf gebracht.