Ein Osterwetter zum Verstecken

Vor drei Jahren war Ostern das Fest der verschlossenen Türen. Der erste Corona-Lockdown hatte das gesellschaftliche Leben in Österreich zum Erliegen gebracht, der Weg nach draußen war beschränkt. Nur die Sonne hielt sich nicht daran, sie zeigte sich beinahe jeden Tag. Der April 2020 war der viertwärmste der Messgeschichte – und die war damals immerhin bereits 169 Jahre alt.

64 Prozent mehr Sonnenschein und 58 Prozent weniger Niederschlag als in durchschnittlichen Jahren gab es. In Enns wurde am 28. April mit 25,7 Grad sogar der erste Sommertag verzeichnet. Dann kühlte Oberösterreichs Verhältnis mit dem April ab. 2021 war er um durchschnittlich 1,5 Grad zu kalt, 2022 immerhin um 0,5 Grad. Und auch heuer scheint es vorerst nicht besser zu werden. Der Sonnenschein von gestern wird zum Schnee von heute. Zumindest am Samstag ist es ratsamer, nicht nur Osternester zu verstecken. Denn draußen wird es ungemütlich. Von Nordosten zieht eine Störung durchs Land. "Im unteren Mühlviertel setzt Regen ein, der sich recht rasch auch im Zentralraum ausbreitet", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der GeoSphere Austria (ehemals ZAMG).

Danach regnet es in ganz Oberösterreich zeitweise. Schnee fällt ab einer Seehöhe von 600 Metern, die größten Chancen auf einen weißen Samstag gibt es im Mühlviertel. Die Temperaturen pendeln zwischen vier und acht Grad, am Nachmittag werden die trockenen Phasen mehr.

Regenschutz als Accessoire

Der Sonntag bietet dann "klassisches Aprilwetter" an, wie Ohms sagt. Der Vormittag sei noch auf der "eher trockenen" Seite, dann steige die Schaueranfälligkeit wieder.

Die Schneefallgrenze liegt anfangs um 700 Meter, steigt aber am Nachmittag auf 1100 Meter Seehöhe. Zumindest steigen auch die Höchsttemperaturen – und zwar auf knapp elf Grad. "Ausflüge sind auf jeden Fall nur mit Regenschutz sinnvoll", sagt Ohms. Auf diesen Regenschutz kann dann am Montag getrost verzichtet werden, ein Zwischenhoch kündigt sich an. "Der Ostermontag ist für draußen definitiv am besten geeignet", sagt Ohms.

Der sonnige Eindruck überwiegt, in der Pyhrn-Priel-Region und in Teilen des Mühlviertels können ihn dicke Quellwolken aber vorübergehend trüben. Die Temperaturen sind mit bis zu 16 Grad angenehm. Dass der April unzuverlässig ist, darauf ist aber auch in diesem Frühjahr Verlass. Denn bereits am Dienstag lässt er nicht mehr so viel Milde walten: Nach Frostgefahr in der Früh kommen die Temperaturen nicht mehr über 13 Grad hinaus. Dazu gibt es erneut eine gute Portion Niederschlag.

"In dieser Tonart geht es bis zum Wochenende weiter. Wir wechseln zwischen Zwischenhocheinfluss und Niederschlagsphasen", sagt Ohms. Der Mittwoch ist wieder so ein Zwischenhoch-Tag, der Donnerstag wieder einer mit Regen. "Einen Sommertag würde ich aber auch in diesem April noch nicht ausschließen", sagt Ohms.

