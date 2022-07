Lustig, pointiert und gerade heraus: So kommentiert Vitus Mostdipf seit 52 Jahren in den Oberösterreichischen Nachrichten das Weltgeschehen. Seine direkte Art und seinen Sinn für Humor teilt er mit jenen Menschen, die am Mittwoch beim OÖN-Mostln im Stadlerhof in Wilhering mit dem "Mostdipf" für ihre außergewöhnlichen Leistungen ausgezeichnet wurden.