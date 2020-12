Eine karge Hütte auf 2000 Metern Seehöhe, zehn Personen leben hier: Vater, Mutter und acht Kinder. Eine knisternde Feuerstelle sichert das Überleben der Familie. Und taucht das Hütteninnere in beißenden, giftigen Rauch. Hilfe bekommen die Menschen in Guatemalas Bergdörfern aus Oberösterreich. Die Entwicklungshilfe-Organisation "Sei so frei" setzt sich für den Bau neuer Öfen ein. Die Pläne stammen aus Niederkappel.