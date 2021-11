Ein neuer Lebensraum für das Blaukehlchen

Nur noch rund 30 Brutpaare des Blaukehlchens leben in Oberösterreich. Der Grund: Der Lebensraum der farbenprächtigen Vögel schwindet. Um dem entgegenzusteuern, entstehen nun in den Ennser Donauauen auf zwei Hektar neue Naturräume, die den Tieren eine Heimat bieten sollen. Durchgeführt wird das Projekt von BirdLife Österreich, der Stiftung Blühendes Österreich, der Stadtgemeinde Enns und der Leader-Region Linz-Land.

"Auf einem Hektar werden mehrere kleine Teiche, also Stillgewässer, angelegt, die mit Schilf bewachsen sind", sagt Hans Uhl, Leiter von BirdLife Oberösterreich, der die Neugestaltung gemeinsam mit seinem Kollegen, Projektinitiator Harald Pfleger, betreut. Denn dies sei der Lebensraum, den das Blaukehlchen brauche. "Es lebt bei uns in Übergangszonen von Schilf zu Weidegebüsch und braucht einen feuchten Untergrund, also Uferzonen, die nicht rasch trocken fallen", erklärt Uhl.

Fertigstellung Ende 2022

Auf einem weiteren Hektar sollen Trockenflächen entstehen, auf dem unter anderem Bienenfresser Erdhügel vorfinden. Schließlich sollen die neuen Naturräume nicht nur dem Blaukehlchen eine Heimat bieten, profitieren sollen insgesamt 32 Vogel-, sieben Amphibien- und drei Reptilienarten.

Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant, rund 69.000 Euro werden investiert. Hans Uhl hofft, dass rasch Tiere die neuen Naturräume besiedeln: "Wir wissen, dass so etwas funktioniert. Gerade Vogelarten sind sehr mobil. Wenn etwa Kiebitze in der Nähe leben, kann es sein, dass sie in wenigen Monaten bis einem Jahr dort wieder heimisch sind."

Im Frühjahr soll es eine Präsentation und öffentlich zugängliche Exkursionen geben. Uhl hält auch Nachfolgeprojekte für möglich: "Die Donauauen zwischen Linz und Enns bieten mehr Raum, die Artenvielfalt zu fördern." (wal)