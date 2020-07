Die Gleichenfeier eines Millionenprojekts, das mit Mitteln der öffentlichen Hand errichtet wird, ist normalerweise ein riesiges Fest mit Hunderten Gästen. In Zeiten der Corona-Krise fallen aber auch solche Festakte deutlich bescheidener aus. Gestern wurde in ungewöhnlich kleiner Runde die Dachgleiche der neuen Lehr- und Forschungsgebäude der Medizinischen Fakultät gefeiert. Direkt neben der Kepler- Klinik ist in den vergangenen zwei Jahren ein gewaltiges Bauprojekt aus dem Boden gewachsen.