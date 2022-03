Eigentlich waren die Helfer aus Linz in die Ukraine gefahren, um Spenden in das kriegsgebeutelte Land zu bringen. Doch angesichts des Elends der Menschen dort trafen sie eine spontane Entscheidung: "Wir haben beschlossen, Flüchtlinge mit nach Österreich zu nehmen", sagt der Linzer Arzt Michael Leitner, als er nach der Rückkehr am Montagnachmittag auf dem Linzer Hauptbahnhof steht. Hinter ihm steigen Frauen und Kinder aus dem großen, weißen Reisebus, sie sehen mitgenommen und müde aus.