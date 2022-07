"Man lernt beim Tun", sagte gestern der Linzer Kulturdirektor Julius Stieber. So seien viele Erfahrungen der vergangenen beiden Pandemiejahre in die Planung der 34. Auflage des Pflasterspektakels in Linz eingeflossen. Von 21. bis 23. Juli wird das international viel beachtete Straßenkunstfest endlich wieder in seiner gewohnten Form in Linz über die Bühne gehen. Also so, wie es bis 2019 war, als noch niemand Corona auf dem Zettel hatte. Das kulturelle Markenzeichen der Stadt kehre wieder zurück,