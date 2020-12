Ein Linzer leitet weltweit führendes Forschungsinstitut

Seine neue Amtszeit wird er am 1. September 2021 beginnen. Das IST gilt als Hort der internationalen Spitzenforschung im Bereich der Naturwissenschaften und Mathematik und der postgradualen Ausbildung.

Thomas Henzinger studierte Informatik in Linz und Stanford, war Direktor am Max-Planck-Institut in Saarbrücken und lehrte in Lausanne und Berkeley. 2009 wurde er zum ersten Präsidenten des IST ernannt. Während seiner Präsidentschaft wurde das IST im Juni 2019 als drittgrößte Forschungseinrichtung der Welt eingestuft. Der Wittgenstein-Preisträger 2012 konzentriert sich als Forscher auf den Entwurf und die Verifikation von zuverlässiger Software, Hardware und eingebetteter Systeme.

