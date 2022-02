„In drei Stunden sind wir gerade einmal sechs Kilometer weit gekommen.“ David Königshofer sitzt hinter dem Steuer seines Wagens, als die OÖN ihn am Donnerstag erreichen. Gemeinsam mit Gattin Katya und Sohn Leonel („Er wird jetzt ein Jahr und fünf Monate alt.“) versucht er, sich einen Weg aus Kiew heraus zu bahnen. Wie so viele andere in der 2,9-Millionen-Metropole, weshalb die Straßen in Richtung Westen heillos verstopft sind. „Der Tank ist nur noch halbvoll.