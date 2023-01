Ein "Leitstandort" auf dem virtuellen Marktplatz

Wer will den Logistik- und Gewerbepark in Ohlsdorf haben? Eine Frage, die aus Sicht der Investoren offenbar bereits zu lange unbeantwortet ist. Denn seit gestern werden 82.000 Quadratmeter vermietbare Hallenfläche auf dem virtuellen Marktplatz "willhaben" angeboten. Nicht nur dort: Auch auf der Firmenseite der CBRE Group, eines Unternehmens mit Hauptsitz in Texas und einer Niederlassung in Wien, ist das Projekt Ehrenfeld gelistet.