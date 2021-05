Das von der FPÖ initiierte Ausländervolksbegehren war im Jahr 1993 die Initialzündung des Vereins SOS-Menschenrechte. Seine Mitglieder setzen sich seither für eine menschenwürdige Behandlung von Flüchtlingen ein. Nach zwölf Jahren an der Spitze hat der Ex-Landtagsabgeordnete der Grünen, Gunther Trübswasser, jetzt den Vorsitz von SOS-Menschrechte an die ehemalige ORF-Korrespondentin in Italien, Mathilde Schwabeneder, übergeben.