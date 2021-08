Ein Land verliert an Boden: Grüne legen Pläne vor

Angesichts der Unwetter und Überflutungen der vergangenen Tage warnen die Grünen vor den Folgen von Flächenversiegelung. Und fordern "ein Raumordnungsgesetz, das den Boden endlich wirklich schützt", sagt Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne). Die bestehende Raumordnungsnovelle sei zwar gut, doch "zahnlos" und wenig verbindlich.

"Mit jedem Stück Boden nehmen wir uns nicht nur ein Stück Lebensgrundlage, wir erhöhen auch das Überflutungsrisiko. "Das ist kein gutes Rezept für die Zukunft", sagt Kaineder. Effektiver Bodenschutz liege nicht nur in der Verantwortung der Landespolitik, sondern auch in den Gemeinden.

"Wildwuchs" und Flächenfraß

Das gestern vorgestellte Grüne Bodenschutzprogramm umfasst vier Eckpunkte. Neben Agrarflächen sollen auch Grünzonen geschützt und der "Wildwuchs an Supermärkten" verhindert werden.

Landwirtschaftliche Vorrangflächen, die für Bauvorhaben gesetzlich tabu sind, müssten geschaffen werden. "Dort, wo unser Essen wächst, wird nicht mehr gebaut. Die Kornkammern Oberösterreichs dürfen nicht zu einem Parkplatz werden", sagte die stellvertretende Grüne Landessprecherin Dagmar Engl. Erholungs- und Rückzugsorte für Menschen und Lebensräume wilder Pflanzen und Tiere sollen in einem landesweiten Grünzonenplan verankert und ebenfalls nicht bebaut werden.

Eine verbindliche Festlegung von Siedlungsgrenzen im örtlichen Entwicklungskonzept soll den "Wildwuchs an Supermärkten" auf der grünen Wiese stoppen. Parkflächen sollen zudem nicht mehr vor den Märkten, sondern in Hoch- und Tiefgaragen entstehen. Man wolle sich hier ein Vorbild an der Raumordnung in Salzburg nehmen.

"Eine Nutzung von Leerständen würde nicht nur Boden bewahren, sondern auch die Ortszentren stärken", sagte Engl. Kaineder könne sich eine Leerstandsabgabe vorstellen. Förderungen für Umbauarbeiten sollen "Branchen mobilisieren".