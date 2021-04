Ein Land in Weiß: Schicken Sie uns Ihre Schneebilder!

Die Palme, die OÖN-Leserin Claudia Zeller zum Sonnenbaden auf ihre Terrasse in Wartberg an der Krems gestellt hat, war Dienstagfrüh in eine dünne Schneeschicht gehüllt. Der kleine Moritz aus Tumeltsham war am Vortag mit seinem Bagger ausgefahren, um den Neuschnee aus der Wiese zu baggern. Statt Sonnenbaden steht zum Start in den April Eiskratzen an der morgendlichen Tagesordnung. Sogar in tiefen Lagen erhielten die grünen Wiesen heute einen weißen Anstrich. Es war nicht das letzte Mal: Heute und morgen ist weiterer Schneefall angesagt. Fünf Grad plus sind das Beste, was der Frühling zu bieten hat. Erst am Freitag steigen die Temperaturen wieder.

Eine ausführliche Prognose für Ihre Region inklusive 10-Tage-Vorschau finden Sie auf nachrichten.at/wetter.

Leseraufruf

Palme im Schnee Bild: Claudia Zeller