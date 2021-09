Ein Land fliegt auf Bienen: So hilft Oberösterreich Immen und Imkern

Oberösterreich fliegt auf Bienen: Mit 80.000 Honigbienenvölkern leben hierzulande die meisten Bienen im Bundesvergleich. Ein Fünftel der Bienen in Österreich lebt in Oberösterreich. Auf einen Oberösterreicher kommen mehr als 3200 Bienen und jeder 200. Oberösterreicher imkert. Hauptsächlich in der Freizeit.