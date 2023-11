Ein kurzer Gruß von Frau Holle: In den kommenden Tagen wird es wieder mild

Kinder, die in Skihose und Skianorak gehüllt auf dem Feuerkogel einen Schneemann bauen. Erwachsene, die mit ihren Schneeschuhen unterwegs sind. Und das bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel. Was nach einem wahren "Winter Wonderland" klingt, war an diesem Wochenende im südlichen Bergland - etwa auf dem Feuerkogel - zu finden. "Es kommt immer auf die Höhenlagen an, in anderen Bundesländern war es sogar noch winterlicher.