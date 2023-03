Welser Kraftwerk reist nach Kasachstan

56 Meter ragten die Schlote auf dem Dach des Fernheizkraftwerks der eww in Wels in die Höhe – bis sie am vergangenen Wochenende mit Kränen vom Dach gehoben und auf 40 Meter lange Transporter verladen wurden. Es war der Beginn einer 5000 Kilometer weiten Reise, die mehrere Monate dauern und in einer Stadt nahe Astana, der Hauptstadt Kasachstans, enden wird. Ein kasachischer Investor hat der eww das komplette Werk abgekauft.