Ein Kilogramm Crystal Meth aus Tschechien geschmuggelt

Auf Grund von umfangreichen internationalen Ermittlungen des LKA OÖ, Suchtmittelkriminalität, konnte im Juni diesen Jahres ein mehrfach vorbestrafter 65-jähriger Österreicher mit knapp 200 Gramm Crystal Meth (Methamphetamin) aus Tschechien kommend in Österreich festgenommen werden. Auf Grund der akribischen Suche der Kriminalbeamten konnte das Suchtgift in einem Versteck im Pkw entdeckt werden.

Dem Österreicher wird vorgeworfen, seit ca. August 2021 bis zum Zeitpunkt seiner Festnahme bis zu 1 kg Crystal Meth im Straßenverkaufswert von rund 100.000 Euro aus Tschechien nach Österreich eingeführt zu haben. Neben seinem Eigenkonsum dürfte der Beschuldigte mehreren Personen die Drogen mit einem hohen Gewinnaufschlag weiterverkauft haben. Neben den Schmuggelfahrten mit seinem Pkw, die er alleine durchführte, dürfte der Beschuldigte mehrmals auch ein Ehepaar mitgenommen haben, welches ebenfalls Crystal Meth nach Österreich brachten.

Dem Beschuldigten wird auch vorgeworfen, sich im Ausland einen falschen österreichischen Führerschein bestellt zu haben, welchen er mit Bitcoins im Wert von € 1.500,- bezahlte.

Der Festgenommene befindet sich derzeit noch in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz und wartet auf seinen Prozess.