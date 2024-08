Ein "Influencer" für Mediziner

Er ist Assistenzarzt der Abteilung für Innere Medizin im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum Steyr – und im medizinischen Ausbildungsbereich so etwas wie ein erfolgreicher „Influencer“. Der 34-jährige Martin Altersberger veröffentlicht auf YouTube und in anderen sozialen Medien regelmäßig dafür produzierte Weiterbildungsvideos im Bereich Ultraschalluntersuchung des Herzens und Lungenultraschall für andere Medizinerinnen und Mediziner. Dabei schafft er beachtliche Reichweiten. Manche Videos werden bis zu 250.000 Mal angesehen.

„Die meisten meiner Zuseher kommen aus England, den USA, Deutschland, Indien und Österreich“, sagt der junge Mediziner, der in Spittal an der Drau in Kärnten geboren wurde und in Wien studiert hat. Nach dem Abschluss hat er in Eisenstadt und am AKH Wien gearbeitet, wechselte für ein Jahr in die Privatwirtschaft, um im Jahr 2020 im Klinikum Steyr seinen Job als Assistenzarzt zu beginnen. Neben seiner Arbeit im Krankenhaus leitet er am Simulations- und Trainingszentrum der OÖ Gesundheitsholding in Linz das „Echolabor“. Sein Schwerpunkt: Ultraschalldiagnostik, vor allem für Lunge, Herz, Gefäße, Bauch, Unterleib und Halsschlagader.

Die Videos, die Martin Altersberger etwa auf YouTube unter dem Titel „Heart and Lungs Ultrasound“ veröffentlicht, dienen der Weiterbildung von Kolleginnen und Kollegen. Seine große Erfahrung auf diesem Gebiet hatte jetzt auch zur Folge, dass er von der „Akademie für kardiovaskuläre Medizin und Gesundheitsberufe“ als Vortragender für eine Weiterbildungsveranstaltung eingeladen wurde – gemeinsam mit einem Spezialisten des Deutschen Herzzentrums der Charite. Martin Altersberger wohnt mit seiner Ehefrau, die ihn als Grafikdesignerin bei seinen Videos unterstützt, in Steyr. Wenn er nicht gerade arbeitet – und das tut er eigentlich immer –, fährt er an einen Kärntner See und erkundet die Almen in seinem Heimatbundesland.

