Ein Hoch auf die (Un-)Ordnung der Natur

Noch nie hat der Homo sapiens der Welt einen so markanten Stempel aufgedrückt wie im vergangenen Jahrhundert. Der menschliche Fußabdruck, der jahrtausendelang in den Ökosystemen kaum zu bemerken war, ist inzwischen überall zu erkennen. Sogar in den sechs österreichischen Nationalparks, etwa am gemessenen Temperaturanstieg oder an den starken Stickstoffeinträgen im Boden auch entlegenster Bergwälder, die von der Intensiv-Landwirtschaft über die Luft verfrachtet werden.