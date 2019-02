Ein Hoch auf den Genuss! 180 Winzer präsentieren sich im Design Center

LINZ. "Wein & Genuss": Ein Fest für Feinspitze – Freitag und Samstag jeweils von 13 bis 20 Uhr.

Zwei Tage lang kommen Genießer im Linzer Design Center auf ihre Kosten. Bild: VOLKER WEIHBOLD

180 Winzer, zwei Tage und ein Genuss: Am morgigen Freitag, 15. Februar und am Samstag, 16. Februar, verwandelt sich das Linzer Design Center wieder in einen Weintempel, wenn Weinbauern aus dem In- und Ausland ihre besten Sorten präsentieren. Geöffnet ist "Wein & Genuss" jeweils von 13 bis 20 Uhr. Die Veranstaltung wird von den OÖNachrichten präsentiert.

Bereits zum fünften Mal werden Pepi Lehner und Vinaria, Österreichs Zeitschrift für Weinkultur, die Wein- und Genusskultur in Linz hochleben lassen. In Form klassischer Tischpräsentationen werden beste Tröpferl den Besuchern näher gebracht. Die Idee zur Messe stammt von Pepi Lehner: "Die Messe ist Jahr für Jahr gewachsen und so zur größten und wichtigsten Messe für Wein & Genuss in den Bundesländern geworden."

Das Angebot ist vielfältig: Winzer aus der Wachau, der Weinland Thermenregion und aus der Steiermark sind genauso vertreten wie Weinbauern aus Italien und aus Slowenien.

Guter Wein verlangt ebensolche Begleitung: Bei "Wein & Genuss" werden auch wieder zahlreiche Feinkost-Hersteller ihr Angebot präsentieren. Köstlichkeiten wie feine Schinkenspezialitäten aus dem Vulcanoland, edler Käse aus Österreich und Italien, Chutneys, der Food Truck von Gourmetfein, und vieles mehr werden angeboten. Naschkatzen dürfen sich acuh an Kaiserschmarren mit Marillenröster oder Panna Cotta mit Tonkabohnen und Marillen laben. Wer seinem Gaumen einen Koffeinschub gönnen möchte, wird bei den Röstern aus Steyregg den passenden Espresso finden.

Außerdem gibt es Most aus Oberösterreich: Acht verschiedene Produzenten bereichern das Design Center mit ihren Produkten.

Die Familie Maleninsky aus Enns ist ebenso vertreten wie Silke Hofbauer aus Leonding. Auch Clemens Kreinecker (Brunhuemer) aus Alkoven, die Wurm-Schwestern (Wurm2) aus St. Florian, Höllhuber aus Steinbach/Steyr, Wilfried Hirschvogel aus Kirchberg-Thening, Walter Schauer aus St. Marienkirchen an der Polsenz oder Robert Brandner (Mostschänke Sacher) aus Kronstorf zeigen mit ihren Mostprodukten groß auf.

Kurzum: Das wird eine Genussmesse zum Kosten und Kaufen, zum Informieren und Kennenlernen. OÖNcard-Inhaber erhalten einen Eintrittsrabatt.

