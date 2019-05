Ein Hauch von Frühsommer in den nächsten Tagen

Der große Regen ist vorläufig vorbei, die Sonne zeigt sich wieder häufiger, und das auch bei angenehmeren Temperaturen.

Am heutigen Freitag dominieren zwar noch die Wolken, aber es wird schon ein wenig wärmer und dürfte auch trocken bleiben bei Höchstwerten zwischen 14 und 21 Grad.

Der morgige Samstag wird recht freundlich. Am Vormittag lockert der Himmel rasch auf und die Wolken machen der Sonne Platz. Zeitweise ziehen ein paar harmlose Quellwolken durch und vereinzelt kann es auch regnen, aber es wird spürbar wärmer mit bis zu 24 Grad.

Nächste Woche sommerlich

Noch mehr Sonnenschein gibt es dann am Sonntag, aber auch da können am Nachmittag ein paar Wolken und einzelne Regenschauer oder Gewitter mitmischen. Es bleibt aber überwiegend freundlich und wird noch wärmer mit bis zu 26 Grad. Sommerlich geht es aus heutiger Sicht am Montag in die neue Woche. Es sollte trocken bleiben, die Sonne zeigt sich häufig und die Temperaturen klettern auf sommerliche 28 Grad.

