"Ein Handyverbot nimmt Schülern den sozialen Druck"

In 85 Prozent der Schulen in Oberösterreich sind Smartphones im Unterricht schon jetzt tabu. (Symbolfoto)

Was schon lange diskutiert und großteils auch praktiziert wird, will das Bildungsministerium jetzt gesetzlich verankern: „Schulen werden zur handyfreien Zone", verkündete Christoph Wiederkehr (Neos) am Montag in einer Pressekonferenz. Noch im März werde eine Verordnung erlassen, die das bundesweit einheitliche Verbot von Schulstufe eins bis einschließlich acht regelt.