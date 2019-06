Ein gutes Zeugnis für die Landesverwaltung

Wie hoch die Zufriedenheit der Oberösterreicher mit dem Service der Landesverwaltung ist, hat das IMAS-Institut im Auftrag des Landes kürzlich erhoben.

Demnach sind 69 Prozent (sehr) zufrieden. "Die Schnelligkeit, die kompetente Beratung und die gute Wirtschaftsleistung sind die Hauptgründe dafür", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bei der gestrigen Präsentation der Ergebnisse. Mehr als zwei Drittel der Oberösterreicher nehmen eine positive Entwicklung der Landesverwaltung in den vergangenen Jahren wahr. Die Anforderungen durch die voranschreitende Digitalisierung und die demografische Entwicklung haben sich aber stark verändert, seit vor 16 Jahren die wirkungsorientierte Verwaltung (WOV) eingeführt wurde, sagte Landesamtsdirektor Erich Watzl. Bei der Befragung sahen die Oberösterreicher noch Aufholbedarf bei den Online-Angeboten und gaben an, dass ihnen Bürgernähe besonders wichtig sei. Jährlich erledigen die Bezirkshauptmannschaften 2,7 Millionen Geschäftsfälle, ein Drittel davon digital. "Da ist noch Luft nach oben", so Watzl. Das Land hat darüber hinaus die Mitarbeiter befragt, dieses Ergebnis soll bis Herbst analysiert werden.

