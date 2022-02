"Ein guter Wille reicht nicht aus"

Ob im handwerklichen Bereich oder in der Kinderbetreuung – in vielen Branchen suchen Gemeinden nach Fachkräften. Jedoch mit wenig Erfolg. Auf dieses Problem wiesen gestern Gemeindebund-Präsident Hans Hingsamer und der Waldinger Bürgermeister Hans Plakolm (beide VP) in den OÖN hin – und appellierten an das Land Oberösterreich, "das starre Gehaltssystem" aufzuweichen.

Erfreut darüber, dass nun "endlich auch der oberösterreichische Gemeindebund" auf den Personalnotstand in den Gemeinden reagiere, zeigte sich gestern Christian Jedinger, der Vorsitzende der Gewerkschaft younion Oberösterreich. Nun brauche es aber auch Taten. "Ein guter Wille und weiteres Vertrösten reichen nicht", sagt Jedinger. Vonseiten der Landesregierung sei bisher zwar stets mit Verständnis reagiert worden, an der Lage habe sich jedoch nichts geändert. Wenn Gemeindebund und Gewerkschaft zusammenarbeiten, könnte dies rascher zu Lösungen in den Gemeinden führen, hofft Jedinger.

Hortgruppe geschlossen

In Walding hat der Personalmangel konkrete Auswirkungen. Wie berichtet, musste eine Hortgruppe geschlossen werden, weil die Gemeinde trotz intensiver Bemühungen nach einer Karenzierung sowie dem Ausfall einer Stützkraft kein Ersatzpersonal fand. Nicht nur in der Kinderbetreuung tun sich die Gemeinden derzeit schwer, Personal zu finden. Das Problem erstreckt sich auf die Suche nach Handwerkern im Bauhof oder nach Verwaltungsangestellten.