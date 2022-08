Ein geweihtes Kräuterbüschel für ein Jahr Segen

Enzian, Pfefferminz, Baldrian – der Duft von frisch gepflückten Kräutern wird am kommenden Montag zu Mariä Himmelfahrt in Oberösterreichs Kirchen wieder in der Luft liegen, wenn an diesem Tag die Kräuterweihe stattfindet. Ein Brauch, der in den meisten Ortsgruppen der Goldhauben in Oberösterreich seit vielen Jahren Tradition hat.