Ein gesundes Leben beginnt schon in der Krabbelstube

Eine gesunde Jause, tägliche Bewegungseinheiten und ein "Wir-Gefühl", all das soll den Kindern in den Kindergärten und Krabbelstuben in Oberösterreich optimale Voraussetzungen für ihr zukünftiges Leben geben. "Gesunde Ernährung, Bewegungsfreude und psychisches Wohlbefinden sind für ein gesundes Leben wichtig, und der Grundstein muss bereits im Kleinkindalter gelegt werden", sagt Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), die die Ressorts Bildung und Gesundheit verantwortet.

Vor zehn Jahren wurde in Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion das Netzwerk "Gesunder Kindergarten" ins Leben gerufen. Mittlerweile hat sich jeder zweite Kindergarten dem Projekt angeschlossen. Ein ähnlicher Erfolg soll auch bei den Krabbelstuben, in denen Kinder unter drei Jahren betreut und gefördert werden, erreicht werden. Das Angebot wurde deshalb 2019 auf sie ausgeweitet.

"Füreinander da sein"

Nach einer dreijährigen Startphase folgt nach Erfüllung der Qualitätskriterien die Zertifizierung. Elf Krabbelstuben durften sich vor kurzem über diese Auszeichnung freuen. Im Jahr 2022/23 beteiligen sich insgesamt 416 Kindergärten und 75 Krabbelstuben mit rund 26.000 Kindern am Projekt. Sie werden auch den diesjährigen Schwerpunkt "Füreinander da sein" in ihre Betreuung einfließen lassen.

Der Aspekt der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens, ein wesentlicher Teil des Konzepts, ist relevanter geworden, berichtet die Leiterin des Kindergartens und der Krabbelstube Berg aus Leonding, Agnes Spachinger. Kinder, die während der Coronapandemie zur Welt kamen, hatten weniger Kontakt zu anderen Familienmitgliedern und Gleichaltrigen als die Generationen vor ihnen. Sie würden daher oft mehr Zeit brauchen, um sich an die Fremdbetreuung zu gewöhnen.

Die Abteilung Gesundheit des Landes Oberösterreich bietet den am freiwilligen Angebot teilnehmenden Einrichtungen Informationsmaterial und unterstützt das Personal mit Webinaren. Die Fortbildungsmaßnahmen würden neue Impulse geben, sagt Kindergartenleiterin Spachinger.

Autor Verena Mitterlechner

