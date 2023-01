Die Welchau in Molln, ein grüner Fleck Erde unter den Hängen des nördlichen Sengsengebirges, und der Irak haben eines gemeinsam: die Bodenbeschaffenheit. Zumindest sehen das die Verantwortlichen des australischen Unternehmens ADX Energy so. Bereits im Mai vergangenen Jahres ging ADX davon aus, dass das Projekt in Molln "in kurzer Zeit bohrbereit" sein könnte. Laut deren Angaben handle es sich um ein Gasfeld "mit Weltklasse-Potenzial".