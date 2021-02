Ein festes Standbein in einer sich stetig ändernden Branche

Schon von klein auf brannte in Marie Theres Rößler die Begeisterung für die Technik, allerdings nur im Untergrund. In der vierten Klasse Unterstufe überlegte sie, vom Gymnasium in eine Höhere Technische Lehranstalt (HTL) zu wechseln. "Doch ich habe mich damals nicht getraut", sagt Rößler. Es sollte bis zu ihrem Bachelorstudium in Soziologie dauern, bis sich Rößler endgültig für die Technik entscheiden sollte.