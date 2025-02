"Ein Fels in der Brandung": Trauer nach tödlichem Unfall in Kronstorf

Der 37-Jährige verstarb bei einem Autounfall in Kronstorf vergangenen Dienstag.

Seit rund zehn Jahren war der gebürtige Finne in Österreich, wohnte mit seiner Familie in Ernsthofen. Hergezogen sei er 2015 der Liebe wegen. Seine spätere Frau, eine Oberösterreicherin, habe er bei einem Seminar kennengelernt und sei sofort "Hals über Kopf in sie verliebt gewesen", wie sein bester Freund Klaus Lindgren, ebenfalls gebürtiger Finne, im Gespräch mit den OÖN sagt.