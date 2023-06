Ein Erfolg für die Freiwilligen im Land

Übergabe des Manifests an die Landespolitik am 7. Juni 2022

Was wäre, wenn es sie nicht gäbe? Oberösterreichs freiwillige Rettungs- und Sicherheitsorganisationen leisten unverzichtbare Arbeit. Dafür brauchen die ehrenamtlichen Helfer aber passende Rahmenbedingungen.

Im Freiwilligen-Manifest haben Rettungs- und Sicherheitsorganisationen und die OÖN einen Katalog an Vorschlägen erarbeitet, wie geholfen werden kann. Tausende Landsleute setzten ihre Unterschrift unter die Initiative der OÖNachrichten. Etliche Vorschläge wurden bereits umgesetzt.

Ein Erfolg stellte sich umgehend ein: "Wir arbeiten durch die Aktion von Anfang an noch enger zusammen", sagte etwa Christoph Preimesberger, Landesleiter der Bergrettung. Im selbstorganisierten Freiwilligenrat, der sich im Oktober 2022 konstituiert hat und der vom Land unterstützt wird, hat die Zusammenarbeit der Rettungs- und Sicherheitsorganisationen nun auch einen offiziellen Rahmen. Zudem hat das Land eine neue Servicestelle Ehrenamt gegründet. Sie wird von Michael Secklehner geleitet. Er und seine Kollegen arbeiten derzeit auch am " Ehrenamtsmonitor 2023", einer Studie, die das Meinungs- und Stimmungsbild rund um das Ehrenamt abbilden soll – eine weitere Forderung des Manifests.

Ausgeweitet wurden auch die Ehrenamtstage des Landes, die nun auch auf regionaler Ebene in den Bezirken stattfinden.

Strukturförderung noch offen

Bei einem zentralen Anliegen der Freiwilligen-Organisationen, einer Strukturförderung, ist man unterdessen noch in Gesprächen. Dabei geht es um Unterstützung der öffentlichen Hand für hauptamtliche Mitarbeiter in den Organisationen, die sich um die Rekrutierung, die Betreuung und das Halten ehrenamtlicher Mitarbeiter in den Regionen kümmern (siehe Interview).

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich "Das hat enorme Bedeutung für den Zusammenhalt" LINZ. Ein Jahr Freiwilligen-Manifest: Walter Aichinger, Vorsitzender des Freiwilligenrats, über Fortschritte und nötige Nachschärfungen. "Das hat enorme Bedeutung für den Zusammenhalt"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.