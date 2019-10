Ein Ende der Zeitumstellung in der EU ist nicht in Sicht

Eigentlich sollte an diesem Wochenende in der EU zum allerletzten Mal an der Uhr gedreht werden: Nach den ursprünglichen Plänen der EU-Kommission hätten sich die 28 Mitgliedsstaaten in der Nacht auf Sonntag entscheiden müssen – entweder für ewige Sommer- oder für immerwährende Winterzeit.

Bei der Entscheidung für die Sommerzeit hätte nichts getan werden müssen. Bei der Entscheidung für immerwährende Winter- oder Normalzeit wären die Uhren an diesem Wochenende zum letzten Mal um eine Stunde zurückgestellt worden. Danach hätte Schluss sein sollen mit der zwei Mal im Jahr in allen EU-Staaten zugleich stattfindenden Umstellung.

So sah es der Vorschlag ursprünglich vor. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte vor einem Jahr erklärt: "Die Zeitumstellung gehört abgeschafft. Die Mitgliedsstaaten sollen selbst entscheiden, ob ihre Bürger in Sommer- oder Winterzeit leben sollen." Nur: Die EU-Staaten sehen sich bisher außerstande, eine einigermaßen koordinierte Ersatzlösung für die zwei Mal jährlich erfolgende Zeitumstellung zu finden.

Noch unter Österreichs Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 hatten sich die Verkehrsminister bei ihrem informellen Treffen in Graz darauf verständigt, mehr Zeit zu brauchen – bis 2021. Aber mittlerweile sieht es so aus, als würde das Ende der Zeitumstellung gar nicht kommen. Vor allem ein Problem gibt es: Wie einen Fleckerlteppich vermeiden, wenn jedes Land selbst entscheidet, ob es Sommer- oder Winterzeit haben will? Ein Szenario, das, man denke nur an den internationalen Flug- und Warenverkehr, Nachteile für die Wirtschaft brächte.

Zumindest mehrere benachbarte Länder müssten sich auf eine gemeinsame Zeit einigen. Bisher machen sie wenig Anstalten dazu. Das Thema ist unbeliebt in Europas Hauptstädten. Manche Staaten haben der EU-Kommission vorgeworfen, bei ihrem Vorschlag die Folgen nicht bedacht zu haben. Diese verweist neben negativen Auswirkungen der Zeitumstellung bei Mensch und Tier auf eine Online-Umfrage.

Geringe Wahlbeteiligung

Diese wurde 2018 unter Europas Bürgern durchgeführt. 4,6 Millionen haben sich beteiligt, von denen 84 Prozent für ein Ende der Umstellung votierten. Das sind nicht einmal zwei Prozent der rund 380 Millionen Wahlberechtigten in der Union. Und die kommen hauptsächlich aus Deutschland und Österreich, in den meisten Staaten ist die Zeitumstellung kein Thema. Und das wird wohl auch so bleiben.

Sommerzeit

40 Jahre lang gibt es in Österreich die Sommerzeit: Ihre Einführung wurde 1979 beschlossen, nachdem sie mehrere Staaten Europas bereits sechs Jahre zuvor eingeführt hatten. Ziel war es, dank besserer Ausnutzung des Tageslichts Energie zu sparen, doch der wirtschaftliche Nutzen ist umstritten. Seit 1996 werden in der EU am letzten Sonntag im März sowie am letzten Sonntag im Oktober die Uhren umgestellt.