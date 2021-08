Zeitpunkt und Ort waren kein Zufall. Bevor der Wahlkampf in Oberösterreich in die heiße Phase tritt, präsentierte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) gestern in Linz ihren wohl bisher größten politischen Erfolg. Das "Klimaticket" kommt. Es wird ab 26. Oktober in Oberösterreich, Salzburg, der Steiermark, Kärnten und Vorarlberg gültig sein. 949 Euro wird die österreichweite Version im Vorverkauf ab 1. Oktober kosten.