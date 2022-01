Ein Einbrecher als Ausbrecher: Mann nach Flucht gefasst

Jetzt konnte die Polizei den Mann, gegen den eigentlich ein Einreise- und Aufenthaltsverbot im Schengenraum besteht, in Ansfelden ausfindig machen und erneut festnehmen.

Einbrüche mit hoher Beute

Dem Verdächtigen wirft die Anklage Einbrüche in mehrere Wohnhäuser in den Bezirken Vöcklabruck und Wels vor. Dabei soll er laut Anklage Bargeld und Schmuck in der Höhe von 150.000 Euro erbeutet haben. Zudem soll der Mann mehrere Landsleute beraubt haben, indem er vorgab, sich als Geschäftsmann selbstständig machen zu wollen.