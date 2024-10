Ein Duo für die Mobilität in Oberösterreich

Mit Sonja Wiesholzer übernimmt eine gebürtige und nach Jahren der Abwesenheit zurückgekehrte Oberösterreicherin die technische Geschäftsführung. Die diplomierte Bauingenieurin sammelte 25 Jahre Berufserfahrung im In- und Ausland – etwa als Leiterin des Bereichs Omnibus der Berliner Verkehrsbetriebe.

Er übernimmt: Die kaufmännische Geschäftsführung liegt bei Klaus Wimmer. Bild: OÖVV/Mayr

Als kaufmännischer Geschäftsführer übernimmt Klaus Wimmer, der schon seit 2018 Bereichsleiter im Verkehrsverbund war, das Ruder in der OÖ Verkehrsholding. Diese soll in Zukunft die beiden Landesgesellschaften Verkehrsverbund und Schiene OÖ vereinen. Durch das Zusammenwachsen werde der Entwicklung der Mobilität und den Herausforderungen der Zukunft Rechnung getragen, so Infrastruktur- und Mobilitätslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Noch nie hätten so viele Menschen öffentliche Verkehrsmittel genutzt wie 2023. 44,5 Millionen Fahrgäste wurden mit regionalen Bussen und Bahnen transportiert – eine Steigerung von 14 Prozent gegenüber dem Jahr 2022.

Herausforderungen der Zukunft

Man sei voller Energie und Tatendrang, versicherten die beiden Neuen bei einer Pressekonferenz. Und diese Energie wird man auch brauchen. Neben der Weiterentwicklung des Mobilitätsangebotes in Oberösterreich stehen einige Großprojekte an, darunter die Regional-Stadtbahn Linz oder die Modernisierung des Busterminals am Linzer Hauptbahnhof.

Er geht: Herbert Kubasta war knapp 20 Jahre Geschäftsführer. Bild: OÖVV/NIK FLEISCHMANN

