Ein Drittel der Österreicher geht gern auf Bälle

Die OÖN-Galanacht des Sport am 7. Februar ist ein Höhepunkt im Ballkalender in Oberösterreich.

Mehr als ein Drittel der Österreicher will heuer zumindest einen Ball besuchen. Pro Person haben sie dafür 250 Euro eingeplant, wie eine Studie des Wiener Handelsverbands ergab. Am beliebtesten sind demnach Faschings- oder Maskenbälle, gefolgt von Schul- oder Universitätsbällen. Ebenfalls gerne besucht werden Veranstaltungen von Feuerwehr und Polizei sowie Bauernbälle. Neben den Klassikern gibt es heuer auch ein schräges Event: In Wien-Floridsdorf feiert am 1. März ein wohl vor allem jüngeres Publikum zum ersten Mal einen Jogginghosenball.

Die fleißigsten Ballgeher sind im Süden des Landes zu finden: In der Steiermark und in Kärnten gaben 39 Prozent der Befragten an, zumindest einen Ball besuchen zu wollen. Obwohl es in Wien mit 450 Bällen die meisten gibt, sind ausgerechnet hier die größten Ballmuffel zu Hause: Nur 29 Prozent wollen demnach auf einen Ball gehen.

